UCC और लव जिहाद पर शुभेंदु अधिकारी के ऐलान पर फारूक अब्दुल्ला का तंज, बोले- भगवान क्या करने वाले हैं, पता नहीं चलेगा

West Bengal UCC: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) की समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर की गई घोषणा के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री के इस बयान पर जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC) के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है वे बहुत कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि भगवान क्या करने जा रहे हैं। रविवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 6 महीने के भीतर समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। साथ ही उन्होंने 'लव जिहाद', जबरन धर्म परिवर्तन और 'लैंड जिहाद' के खिलाफ भी सख्त कानून बनाने की घोषणा की थी।