दिल्ली पुलिस ने पार्लियामेंट स्ट्रीट में प्रदर्शन के दौरान हिंसा पर दर्ज की 4 FIR, 18 लोग गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, सोमवार को पार्लियामेंट स्ट्रीट इलाके में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई। इस हिंसा में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के एक कांस्टेबल बिक्रम कुमार पर कथित तौर पर चाकू से हमला किया गया। उनका कहना था कि जब वे एक प्रदर्शनकारी को बैरिकेड से दूर ले जा रहे थे तो उनकी दाहिनी कोहनी चोट आई। उन्हें चिकित्सीय जांच तथा इलाज के लिए आरएमएल अस्पताल ले जाया गया।