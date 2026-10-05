इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन में शामिल नहीं होगी AAP, संजय सिंह बोले- ‘हम अपने तरीके से लड़ रहे’

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में 2 अक्टूबर से शुरू हुआ प्रदर्शन रविवार को भी जारी रहा। रविवार को आम लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्र संगठनों ने इंडिया गेट से जंतर-मंतर तक 'सिटिजन्स मार्च' निकाला। इसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इस मार्च के दौरान AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। बाद में उन्होंने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें उल्टा लटकाकर ले जाने की कोशिश की, ताकि कैमरों में उनका चेहरा रिकॉर्ड न हो।