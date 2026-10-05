JDU में नीरज कुमार बनाम अनंत सिंह मामले में आया ललन सिंह का बड़ा बयान, कहा- जो जैसा करेगा, वैसा जवाब भी मिलना तय

बिहार में इस समय विधान परिषद की 8 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इसमें से सबसे दिलचस्प सीट पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है। यहां पर दो जेडीयू के नेता आमने सामने हो गए हैं। मोकामा से विधायक अंनत सिंह ने एमएलसी नीरज कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। दरअसल पार्टी ने नीरज कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। अनंत सिंह ने नीरज कुमार का विरोध करने और जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह का समर्थन करने की बात कही है। अनंत का कहना है कि उनका विरोध पार्टी से नहीं, बल्कि नीरज कुमार से व्यक्तिगत है