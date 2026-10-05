मणिशंकर अय्यर के बयान पर बोले कांग्रेस नेता उदित राज- उनसे ही पूछिए, हम क्यों जवाब दें

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किए जाने के सवाल पर उदित राज ने कहा कि नोटिस जारी हुआ है और आगे सुनवाई भी होगी। उन्होंने दावा किया कि न्यायपालिका भी दबाव में है। उन्होंने दिल्ली दंगों का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि उस दौरान भाजपा और आरएसएस के लोगों की ओर से दिए गए हेट स्पीच पर पुलिस ने कार्रवाई की या न्यायपालिका ने कोई संज्ञान लिया। उदित राज ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए यह समझा जा सकता है कि न्यायपालिका भी दबाव में है। हालांकि उन्होंने कहा कि दो न्यायाधीशों ने लोकतंत्र के लिए खुलकर सामने आकर बड़ा काम किया है।