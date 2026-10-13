मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। राजनीति में आने से पहले वो एक भूतपूर्व राजनयिक रहे हैं। 10 अप्रैल 1941 में लाहौर में जन्मे मणिशंकर अय्यर 14वें लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु की मायिलादुतुराई सीट से सांसद चुने गए थे। इससे पहले 1989 में उन्होंने राजनयिक सेवा से इस्तीफा दे दिया था और राजनीति का रूख किया था। 1991 में वो पहली बार मायिलादुतुराई सीट से ही लोकसभा सांसद बने थे। इसके बाद 1999 और 2004 में भी उन्होंने इस सीट से जीत दर्ज की थी। लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में वो इस सीट से हार गए थे। 2009 के चुनाव में अपनी सीट हारने तक पंचायती राज मंत्री रहे। इससे पहले वह मई 2004 से जनवरी 2006 तक प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम तथा 2009 तक युवा कार्यकलाप और खेल मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री रहे।

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