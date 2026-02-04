CM ममता की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, SIR पर चुनाव आयोग को सख्त निर्देश

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर एक बेहद भावुक और तीखी बहस देखने को मिली। इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद पीठ के सामने दलील रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम गलत तरीके से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे गरीब, महिलाएं और प्रवासी मजदूर सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं।