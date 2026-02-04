मौसम दिखाएगा नया खेल: 5, 6 और 7 फरवरी को होगी भारी बारिश, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

मानसून (Monsoon) का पूरा सीज़न शानदार रहा और इस दौरान देशभर में बेहतरीन बारिश हुई। हालांकि मानसून के बाद अब कई राज्यों में कड़ाके की ठंड अपना असर दिख रहा है, तो दूसरी ओर कई राज्यों में अभी भी तेज़ बारिश का सिलसिला बना हुआ है। 2025 में कई राज्यों में बारिश के पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए और 2026 में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान है। अब देश में मौसम नया खेल दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में 5, 6 और 7 फरवरी को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।