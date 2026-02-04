मौसम दिखाएगा नया खेल: 5, 6 और 7 फरवरी को होगी भारी बारिश, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

Heavy rain alert issued by IMD
मानसून (Monsoon) का पूरा सीज़न शानदार रहा और इस दौरान देशभर में बेहतरीन बारिश हुई। हालांकि मानसून के बाद अब कई राज्यों में कड़ाके की ठंड अपना असर दिख रहा है, तो दूसरी ओर कई राज्यों में अभी भी तेज़ बारिश का सिलसिला बना हुआ है। 2025 में कई राज्यों में बारिश के पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए और 2026 में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान है। अब देश में मौसम नया खेल दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में 5, 6 और 7 फरवरी को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
केरल में हर बार की तरह मानसून का सीज़न शानदार रहा और इस दौरान बहुत अच्छी बारिश देखने को मिली। मानसून के बाद भी राज्य में बारिश का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है और अभी भी बारिश का दौर जारी है। अब केरल में मौसम नया खेल दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल में 5, 6 और 7 फरवरी को भारी बारिश होगी। इस दौरान कई जिलों में तेज़ हवा चलने का भी अलर्ट है।
तमिलनाडु में भी मानसून के दौरान जमकर बादल बरसे और मानसून के बाद भी राज्य में अभी भी बारिश का दौर रुका नहीं है। अब तमिलनाडु में मौसम नया खेल दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि तमिलनाडु में 5, 6 और 7 फरवरी को जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान कई जिलों में धूलभरी आंधी चलने की भी संभावना है।
देश में मौसम अब नया खेल दिखाएगा। ऐसे में कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने 5, 6 और 7 फरवरी को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश में 5, 6 और 7 फरवरी को भारी बारिश होगी। वहीँ मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, रायलसीमा, माहे, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार में भी 5, 6 और 7 फरवरी को जमकर बादल बरसने का अलर्ट जारी किया है।
