भारत पर किसी भी समय स्ट्राइक कर सकता है चीन, अमेरिका के पूर्व खुफिया अधिकारी का दावा, वजह भी बताई

न्यूशाम ने कहा कि चीनी लगातार कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनकी सेना को किसी भी हमले के लिए बुलाया जा सकता है। इससे पहले, अमेरिकी संसद को सौंपी गई पेंटागन की एक रिपोर्ट में चीन के भारत के अरुणाचल प्रदेश पर दावे को उसके बताए गए मुख्य हितों का हिस्सा बताया गया है। पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया था कि 2049 तक चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश को हासिल करने की रणनीति बना रहा है।