Women Safety: जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा बयान, सुप्रीम कोर्ट की ‘डर पैदा करने’ वाली टिप्पणी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

दिल्ली में यौन मामलों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने 28 सितंबर 2026 को दिल्ली-एनसीआर में हालिया रेप और यौन अपराधों की श्रृंखला पर संज्ञान लिया था। प्रमुख घटनाओं में दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय लड़की के साथ कथित गैंगरेप की घटना शामिल है। इसके अलावा स्लीपर बस में नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न हुआ, जिसमें बस ग्रेटर नोएडा से दिल्ली तक करीब 47km तक चलती रही और पुलिस उसे रोक नहीं पाई, वाली घटना शामिल है।