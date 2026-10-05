दिल्ली-तेलंगाना हाईकोर्ट में बड़ा बदलाव, जस्टिस नितिन सांबरे और जस्टिस पीएस कोशी को मिली बड़ी कमान

कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत जस्टिस पुथिचिरा सैम कोशी को तेलंगाना हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। वह जस्टिस अपरेश कुमार सिंह के पद छोड़ने के बाद जिम्मेदारी संभालेंगे। जस्टिस सिंह को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है और शपथ लेने के लिए पद छोड़ने के बाद जस्टिस कोशी कार्यभार संभालेंगे।