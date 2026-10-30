Election Commission Controversy: ज्ञानेश कुमार को हटाने की विपक्ष की मुहिम पर मिथुन चक्रवर्ती का तंज, बोले- कुछ नहीं होने वाला

ज्ञानेश कुमार को हटाने की विपक्षी मुहिम पर भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कसा तंज। (फाइल फोटो-ANI)
Opposition Protest: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की विपक्षी दलों की कोशिश पर भाजपा नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने तंज कसा है। उन्होंने INDIA गठबंधन की ओर से चलाए जा रहे सार्वजनिक महाभियोग अभियान पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष इस मुहिम को भले ही आगे बढ़ाता रहे, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला।
मिथुन चक्रवर्ती ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सार्वजनिक महाभियोग कीजिए, आगे बढ़िए। इससे कुछ नहीं होने वाला। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं।
मिथुन के इस बयान को विपक्ष की मुहिम पर भाजपा के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। विपक्ष जहां चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है, वहीं भाजपा नेता इस अभियान को बेअसर बता रहे हैं।
दरअसल, चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद से ही विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया के कारण बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हट सकते हैं। साथ ही चुनाव आयोग की कार्यशैली और उसकी निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।
विपक्षी दलों का कहना है कि लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर INDIA गठबंधन के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। अब विपक्ष ने उनके खिलाफ सार्वजनिक महाभियोग अभियान के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर करने का रास्ता अपनाया है।
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विपक्षी दलों के नेता एक मंच पर आने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत कई विपक्षी नेता इस मुद्दे को उठा चुके हैं। विपक्ष की कोशिश है कि चुनाव आयोग के खिलाफ अपनी शिकायतों को बड़े स्तर पर सामने लाया जाए।
दूसरी तरफ भाजपा नेताओं का कहना है कि विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रहा है। मिथुन चक्रवर्ती का ताजा बयान भी इसी कड़ी में आया है। उन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष की कोशिश को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह के अभियान से कुछ हासिल नहीं होगा।
अब इस मुद्दे पर भाजपा और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज होती दिखाई दे रही है। एक तरफ विपक्ष ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग पर जोर दे रहा है, तो दूसरी तरफ भाजपा नेता उसकी पूरी मुहिम को बेअसर बता रहे हैं।
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