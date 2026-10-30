Election Commission Controversy: ज्ञानेश कुमार को हटाने की विपक्ष की मुहिम पर मिथुन चक्रवर्ती का तंज, बोले- कुछ नहीं होने वाला

दरअसल, चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद से ही विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया के कारण बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हट सकते हैं। साथ ही चुनाव आयोग की कार्यशैली और उसकी निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।