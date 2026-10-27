भारत में अवैध रूप से घुसीं बांग्लादेशी महिलाएं, केरल जा रही ट्रेन से दो गिरफ्तार

प्रारंभिक जांच और पूछताछ में सामने आया है कि दोनों महिलाएं कथित तौर पर भारत-बांग्लादेश सीमा पर मेघालय के रास्ते देश में दाखिल हुई थीं। इसके बाद वे असम गईं और वहां के कामाख्या स्टेशन से ट्रेन पकड़कर केरल जाने के लिए रवाना हुईं। हालांकि, पुलिस अभी यह पता नहीं लगा पाई है कि दोनों महिलाओं ने भारत में किसकी मदद से प्रवेश किया और केरल जाने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था। जांच अधिकारी इस बात की भी पड़ताल कर रहे हैं कि कहीं इस मामले के पीछे तस्करी गिरोह या कोई अन्य अंतरराष्ट्रीय संपर्क तो नहीं है।