Bangladesh India Relations: बांग्लादेश से बंगाल तक साजिश के नेटवर्क का दावा, दिलीप घोष ने विदेशी फंडिंग पर उठाए सवाल

Foreign Funding Allegations: पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से जुड़े घटनाक्रम और स्थानीय स्तर पर कानून-व्यवस्था को लेकर मंत्री दिलीप घोष के बयान ने नई बहस छेड़ दी है। न्यू टाउन में उन्होंने आरोप लगाया कि भारत विरोधी सोच रखने वाले कुछ समूह सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस कथित गतिविधि के पीछे विदेशी धन के इस्तेमाल की आशंका भी जताई। वहीं, कोलकाता में बिना जरूरी अनुमति हो रहे निर्माण कार्यों पर भी उन्होंने सवाल उठाए।