नासा के आर्टेमिस मिशन के बीच चांद को लेकर नई चिंता, सिकुड़ती सतह भविष्य के अभियानों के लिए चुनौती



वैज्ञानिकों के मुताबिक, चंद्रमा के आंतरिक हिस्से में धीरे-धीरे ठंडक बढ़ने के कारण उसका आकार घट रहा है। मौजूदा रफ्तार के आधार पर चांद हर दस लाख साल में लगभग 6 से 11 सेंटीमीटर सिकुड़ रहा है। यह प्रक्रिया लंबे समय से जारी है और इसके कारण चंद्रमा की सतह पर भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। हालांकि, चंद्रमा के सिकुड़ने का मतलब यह नहीं है कि वह भविष्य में पूरी तरह गायब हो जाएगा। यह उसके आंतरिक तापमान और भूगर्भीय गतिविधियों से जुड़ी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है।