Surat Crime: आरटीओ ई-चालान की फर्जी फाइल डाउनलोड करते ही मोबाइल हैक, महिला के खाते से 5.67 लाख रुपए पार

पुलिस के मुताबिक कठोदरा की शांति निकेतन रेजीडेंसी निवासी रेखाबेन ने शिकायत में बताया कि अज्ञात साइबर ठगों ने आरटीओ ई-चालान के नाम से फर्जी एपीके फाइल तैयार की थी। इसे इस तरह प्रसारित किया गया, जिससे लगे कि फाइल परिवहन विभाग की ओर से भेजी गई है। यह फाइल रेखाबेन के वॉट्सऐप पर भी आई। उन्होंने इसे डाउनलोड कर लिया, जिसके बाद आरोपियों ने उनके मोबाइल का एक्सेस हासिल कर लिया। इसके बाद ठगों ने रेखाबेन के बैंक खाते से उनकी जानकारी और अनुमति के बिना अलग-अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर कर दी। इस तरह कुल 5,67,205 रुपए की धोखाधड़ी की गई। खाते से रकम निकलने का पता चलने पर पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की।