Gujarat News: सड़क हादसे में बेटे की मौत का सदमा सह नहीं सकी मां, हार्ट अटैक से हुई मौत, परिवार में मातम

भायाणी परिवार के लिए कुछ ही दिनों में दो अपनों को खोने का दुख असहनीय हो गया। पहले सड़क हादसे में 49 वर्षीय प्रितेश की मौत हुई और अब उनकी मां ज्योत्सना भी दुनिया से विदा हो गईं। बेटे की मौत के बाद परिवार अभी इस दुख से उबर भी नहीं पाया था कि मां के निधन ने सभी को झकझोर दिया। इस घटना से त्रापज गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक का माहौल है। एक ही परिवार में मां-बेटे की मौत की खबर सुनकर लोग दुख जता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भावनगर जिले की गारियाधार तहसील के विरडी गांव में अवैध खनिज चोरी का विरोध करने पर एक प्रौढ़ की हत्या कर दी गई। मृतक के भतीजे ने आरोप लगाया कि गांव में कथित तौर पर हो रही अवैध खनिज चोरी को लेकर टोका-टाकी करने की रंजिश में महिला समेत पांच लोगों ने घर में घुसकर प्रौढ़ पर लाठी-डंडों और पाइप से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल प्रौढ़ ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।