गुजरात में नवरात्रि गरबा के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, 22 हजार से अधिक आयोजनों पर पुलिस की नजर

सभी गरबा आयोजकों को सुरक्षा के दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग गेट, पूरे परिसर में हाई-डेफिनिशन सीसीटीवी कैमरे, डोरफ्रेम मेटल डिटेक्टर, हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर और ब्रेथ एनालाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य किया गया है। पर्याप्त संख्या में निजी सुरक्षा कर्मचारी, महिला सुरक्षा कर्मचारी और ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था के लिए स्वयंसवेक या सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती करने को कहा गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आपातकालीन स्थिति में पुलिस कंट्रोल रूम या इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 पर संपर्क करें।