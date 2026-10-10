एक के बाद एक आंदोलन, अब किसानों ने किया बड़ा ऐलान, 14 अक्टूबर को हरियाणा में क्या होगा?

Farmers Movement: देश में इस समय लगातार कई बड़े आंदोलन और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच हरियाणा से किसानों के द्वारा आंदोलन करने की खबर सामने आ रही है। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम दाम मिलने और खरीद में आ रही परेशानियों के खिलाफ किसान संगठन 14 अक्टूबर को हरियाणा में प्रदर्शन करेंगे। धान और बाजरे की खरीद में कथित गड़बड़ियों, फसल बेचने पर लगाई जा रही शर्तों और भुगतान से कटौती के मुद्दे पर किसान संगठनों ने एकजुट होकर आंदोलन करने का फैसला किया है।