‘पुलिस स्टेशन बनेगा अब नया जंतर-मतंर’, जाफरपुर पुलिस स्टेशन से बोले अरविंद केजरीवाल

CJP Jantar Mantar Protest: दिल्ली में हो रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के दौरान हजारों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया था। इस दौरान आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को पुलिस ने हिरासत में लेकर जाफरपुर पुलिस स्टेशन ले गई है। वहां से अरविंद केजरीवाल ने वीडियो जारी कर बताया कि अब पुलिस स्टेशन धीरे-धीरे नया जंतर-मतंर बनता जा रहा है।