मतदाता सूची से लेकर वोटों की गिनती तक, चुनावी प्रक्रिया पर प्रशांत किशोर ने उठाए सवाल

दिल्ली में CJP के आंदोलन पर बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि आंदोलन किसी भी विषय पर हो अब देश में वह कम नहीं होने वाले। उन्होंने कहा कि ये तो अभी शुरू ही हुए हैं, आगे और बढ़ेंगे ये रुकने वाले नहीं हैं। आगे उन्होंने कहा कि युवाओं का गुस्सा बढ़ चुका है, अब यह कम नहीं होने वाला। चाहे वह शिक्षा, बेरोजगारी या परीक्षा के पेपर लीक से जुड़े मुद्दों से पैदा हुआ हो। दिल्ली में सड़कों पर 40,000 पुलिस, पैरामिलिट्री और सिक्योरिटी के जवान तैनात हैं। यह अपने आप में दिखाता है कि सरकार इस आंदोलन से कितनी डरी हुई है।