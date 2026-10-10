10 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

मतदाता सूची से लेकर वोटों की गिनती तक, चुनावी प्रक्रिया पर प्रशांत किशोर ने उठाए सवाल

CJP Jantar Mantar Protest: देश में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर प्रशांत किशोर का कहना है कि अब ये आंदोलन कम नहीं होने वाले। मुद्दा किसी भी विषय पर हो सकता है, चाहे वह चुनाव का हो, बेरोजगारी का हो या शिक्षा का हो।
2 min read
Google source verification

पटना

image

Gajanand Prajapat

Oct 10, 2026

Prashant Kishor on cjp protest

जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर (फोटो-IANS)

Prashant Kishor: चुनाव आयोग और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर देशभर में विरोध हो रहा है। इस बीच बिहार में भी शिक्षकों ने विशिष्ट विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 कि विरोध किया है। इस पर जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि समाज का एक बड़ा तबका पिछले 8-10 वर्षों से चुनाव आयोग के कामकाज और चुनाव कराने के तरीके से असंतुष्ट रहा है।

टीचर आंदोलन पर बोले प्रशांत किशोर

बिहार में विशिष्ट विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 के विरोध में शिक्षकों के द्वारा किए जा रहे विरोध पर प्रशांत का कहना है कि मुख्यमंत्री सातवीं क्लास में फेल आदमी हैं। ऐसे में उनको जानकारी नहीं है कि शिक्षकों की भूमिका समाज में क्या होती है। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार की पढ़ी लिखी जनता ने ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया है, जिसे शिक्षकों से कैसे बात की जाती है, इसका पता नहीं है। ऐसे में बिहार में इस तरह के मुद्देरोज उठेंगे।

पूरी चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप

प्रशांत किशोर ने न केवल वर्तमान एसआईआर मुद्दे पर सवाल उठाए, बल्कि चुनाव की सारी प्रक्रिया को ही सरकार की मदद का जरिया बता दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 8-10 वर्षों से हो रहे चुनावों में कई बार गड़बड़ियों के मुद्दे उठे हैं। ऐसे में समाज का एक बड़ा समूह इससे असंतुष्ट है।

उन्होंने कहा कि यह सिर्फ ज्ञानेश कुमार को लेकर ही नहीं है, बल्कि मतदाता सूची तैयार करने, फॉर्म 6 और 7 में बदलाव करने, SIR के जरिए मतदाताओं के नाम हटाए जाने, चुनावों का शेड्यूल तय करने जैसे कार्यों में भी गड़बडियां की गई है।

BJP की मदद कर रहा चुनाव आयोग

उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग इन गड़बडियों के जरिए सत्ताधारी दल का सहयोग कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता लागू करने, मतदानों की गिनती में कथित गड़बड़ी और ऑब्जर्वर की नियुक्ति करने तक में BJP का सहयोग करता आ रहा है।

आंदोलन कम नहीं होने वाले

दिल्ली में CJP के आंदोलन पर बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि आंदोलन किसी भी विषय पर हो अब देश में वह कम नहीं होने वाले। उन्होंने कहा कि ये तो अभी शुरू ही हुए हैं, आगे और बढ़ेंगे ये रुकने वाले नहीं हैं। आगे उन्होंने कहा कि युवाओं का गुस्सा बढ़ चुका है, अब यह कम नहीं होने वाला। चाहे वह शिक्षा, बेरोजगारी या परीक्षा के पेपर लीक से जुड़े मुद्दों से पैदा हुआ हो। दिल्ली में सड़कों पर 40,000 पुलिस, पैरामिलिट्री और सिक्योरिटी के जवान तैनात हैं। यह अपने आप में दिखाता है कि सरकार इस आंदोलन से कितनी डरी हुई है।

दिल्ली प्रदर्शन के बीच इंडियन यूथ कांग्रेस की नई पहल, कानूनी लड़ाई के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर

ये भी पढ़ें
IYC legal helpline number

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

10 Oct 2026 07:33 pm

Published on:

10 Oct 2026 07:33 pm

Hindi News / National News / मतदाता सूची से लेकर वोटों की गिनती तक, चुनावी प्रक्रिया पर प्रशांत किशोर ने उठाए सवाल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘पुलिस स्टेशन बनेगा अब नया जंतर-मतंर’, जाफरपुर पुलिस स्टेशन से बोले अरविंद केजरीवाल

Arvind Kejriwal in afarpur Police Station
राष्ट्रीय

Rahul Gandhi: तमिलनाडु में हिंदी, NEET और शिक्षा फंड पर राहुल गांधी के सवाल, केंद्र पर लगाए कई आरोप

Chatron Ki Goonj
राष्ट्रीय

दिल्ली कोर्ट ने CJP की रत्ना सिंह की याचिका खारिज की, हिरासत में लेने वाले पुलिसकर्मियों पर FIR की थी मांग

CJP news
राष्ट्रीय

दिल्ली में शनिवार रात 10 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशन बंद, CJP प्रोटेस्ट के चलते DMRC का बड़ा फैसला

Delhi metro stations closed
राष्ट्रीय

बस स्टॉप पर विरोध भी बर्दाश्त नहीं? दिल्ली में 2,500 लोगों की हिरासत पर अभिषेक बनर्जी का सरकार पर हमला

Delhi Police detain
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.