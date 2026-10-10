दिल्ली प्रदर्शन के बीच CJI सूर्यकांत का बड़ा कदम, हिरासत में लिए गए वकीलों को रिहा करने के दिए निर्देश

CJP Protest In Delhi: दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट परिसर के पास शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे वकीलों, विशेषकर महिला वकीलों के खिलाफ अत्यधिक बल का प्रयोग किया गया और उन्हें हिरासत में लिया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्टबार एसोसिएशन (SCBA) ने शनिवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत से तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था। इस आग्रह पर सीजेआई ने संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को वकीलों को रिहा करने का निर्देश दिया है।