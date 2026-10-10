आगे-आगे नेहा बोरा, पीछे-पीछे प्रदर्शनकारी; बैरिकेड पार कर बढ़े आगे, हिरासत में लेने पर भड़के लोग

CJP Protest: दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने निकलीं नेहा बोरा और उनके साथियों ने रास्ते में बैरिकेड लगाए जाने के बाद भी आगे बढ़ने की कोशिश जारी रखी। सोशल मीडिया पर सामने आए अपडेट के मुताबिक, नेहा आगे चल रही थीं और उनके पीछे दूसरे प्रदर्शनकारी भी आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के लगाए पहले बैरिकेड को पार कर लिया। हालांकि, कुछ देर बाद नेहा बोरा और उनके साथियों को हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आई।