आगे-आगे नेहा बोरा, पीछे-पीछे प्रदर्शनकारी; बैरिकेड पार कर बढ़े आगे, हिरासत में लेने पर भड़के लोग

दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए मार्च करतीं नेहा बोरा और उनके साथी। (फाइल फोटो-IANS)
CJP Protest: दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने निकलीं नेहा बोरा और उनके साथियों ने रास्ते में बैरिकेड लगाए जाने के बाद भी आगे बढ़ने की कोशिश जारी रखी। सोशल मीडिया पर सामने आए अपडेट के मुताबिक, नेहा आगे चल रही थीं और उनके पीछे दूसरे प्रदर्शनकारी भी आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के लगाए पहले बैरिकेड को पार कर लिया। हालांकि, कुछ देर बाद नेहा बोरा और उनके साथियों को हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आई।
इसके बाद प्रदर्शनकारियों की नाराजगी भी सामने आई। सोशल मीडिया पर साझा की गई जानकारी के मुताबिक, नेहा और कुछ अन्य लोगों को बस में बैठाया गया। इसके बाद सफदरजंग फ्लाईओवर के पास कुछ प्रदर्शनकारी बस के सामने खड़े हो गए। इससे बस को आगे बढ़ने में परेशानी होने की बात सामने आई।
जानकारी के मुताबिक, नेहा बोरा अपने साथियों के साथ INA से जंतर-मंतर की ओर मार्च करते हुए निकली थीं। वे वहां चल रहे प्रदर्शन में शामिल होना चाहती थीं। रास्ते में दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने रुकने के बजाय आगे बढ़ने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर सामने आए अपडेट में पहले बैरिकेड को पार करने की बात कही गई है।
इसके बाद सभी की नजर इस बात पर थी कि नेहा बोरा और उनके साथी आगे बढ़ पाते हैं या नहीं। हालांकि, अब तक सामने आई जानकारी से यह साफ नहीं हो पाया है कि वे जंतर-मंतर पर प्रदर्शन स्थल तक पहुंचे या रास्ते में ही उन्हें रोक लिया गया।
सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक अपडेट में दावा किया गया कि नेहा बोरा और उनके कुछ साथियों को हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद सफदरजंग फ्लाईओवर के पास कुछ प्रदर्शनकारियों के बस के सामने खड़े होने की बात भी सामने आई। बताया गया कि प्रदर्शनकारियों के वहां जुटने से बस आगे नहीं बढ़ सकी।
हालांकि, इस पूरे मामले पर पुलिस का पक्ष सामने नहीं आया है। ऐसे में नेहा बोरा और उनके साथियों को किन हालात में हिरासत में लिया गया और बस को रोकने की नौबत क्यों आई, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने आना बाकी है।
CJP और दूसरे संगठनों का यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर है। प्रदर्शनकारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारी की गई थी।
फिलहाल, नेहा बोरा और उनके साथियों को हिरासत में लिए जाने की खबर के बाद घटनाक्रम पर सबकी नजर है। अब देखना होगा कि प्रदर्शनकारी आगे क्या कदम उठाते हैं और इस मामले में पुलिस की ओर से क्या जानकारी दी जाती है।
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