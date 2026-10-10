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CJP Protest Live Updates: ट्रेन कैंसिल-मेट्रो स्टेशन बंद, इंटरनेट सस्पेंड, दिल्ली किले में तब्दील

कॉकरोच जनता पार्टी ने आज दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है।
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भारत

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Pushpankar Piyush

Oct 10, 2026

CJP activist detained
CJP के नेता (फोटो-IANS)

दिल्ली के जंतर-मंतर पर आज कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। CJP के प्रदर्शन से पहले सुरक्षा व्यवस्था चाकचौबंद कर दी गई है। राजधानी में 20 हजार से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है। कई ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। मेट्रो स्टेशनों को भी बंद कर दिया गया है। पूरे दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है।

2026-10-10 06:08:41 am

मेरा फोन नंबर लीक कर दिया गया है। पिछले सिर्फ़ एक घंटे में मुझे 300 से ज़्यादा फ़ोन कॉल और WhatsApp मैसेज आ चुके हैं, और यह सिलसिला जारी है। यह नंबर दिल्ली पुलिस ने लीक किया। हमारे पिछले प्रदर्शन का अंडरटेकिंग फ़ॉर्म और अनुमति ठुकराने वाला ताजा पत्र सार्वजनिक करते समय उसमें नंबर छिपाया नहीं गया था।

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Updated on:

10 Oct 2026 06:29 am

Published on:

10 Oct 2026 06:26 am

Hindi News / National News / CJP Protest Live Updates: ट्रेन कैंसिल-मेट्रो स्टेशन बंद, इंटरनेट सस्पेंड, दिल्ली किले में तब्दील

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