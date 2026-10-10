CJP Protest Live Updates: ट्रेन कैंसिल-मेट्रो स्टेशन बंद, इंटरनेट सस्पेंड, दिल्ली किले में तब्दील

दिल्ली के जंतर-मंतर पर आज कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। CJP के प्रदर्शन से पहले सुरक्षा व्यवस्था चाकचौबंद कर दी गई है। राजधानी में 20 हजार से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है। कई ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। मेट्रो स्टेशनों को भी बंद कर दिया गया है। पूरे दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है।