बिहार के समस्तीपुर में सुबह लगभग 7 बजकर 4 मिनट पर धरती हिली। कंपन करीब दो सेकेंड तक रहा। ठंड के कारण ज्यादातर लोग घरों के भीतर थे और कई सालों बाद ऐसा झटका महसूस होने से उन्हें स्थिति समझने में देर लगी। कुछ ने हल्की हलचल को महसूस किया, तो कुछ को पता ही नहीं चला। पश्चिम बंगाल के सिलिगुड़ी में भी झटके दर्ज किए गए। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक भूटान, बांग्लादेश और चीन के कुछ हिस्सों में भी कंपन महसूस हुआ होगा।