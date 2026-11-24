Nepal earthquake today: नेपाल में भूकंप से डोली धरती, भारत, भूटान, बांग्लादेश और चीन तक पहुंचा असर (Photo Credit- X/@airnewsalerts)
Bihar Earthquake Today: मंगलवार की ठंडी सुबह लोग रजाइयों में दुबके थे, तभी पूर्वी नेपाल से उठी कंपन बिहार और बंगाल तक जा पहुंची। समस्तीपुर में करीब दो सेकेंड तक जमीन डोली, तो सिलिगुड़ी में भी झटके महसूस हुए। कई सालों बाद ऐसा अनुभव होने से बहुत लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। राहत की बात यह रही कि अब तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है।
नेपाल के कोशी प्रांत में मंगलवार सुबह आए भूकंप के झटके पड़ोसी भारतीय राज्यों तक महसूस किए गए। यूरोपीय-भूमध्यसागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र (ईएमएससी) ने इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.4 मापी है। वहीं भारत के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) ने इसे 5.3 तीव्रता का बताया है। दोनों आंकड़ों में मामूली अंतर है, जो आमतौर पर अलग-अलग निगरानी प्रणालियों के कारण होता है।
एनसीएस के मुताबिक भूकंप भारतीय समय से सुबह 7 बजकर 2 मिनट पर आया। इसका केंद्र 27.855 उत्तर अक्षांश और 87.909 पूर्व देशांतर पर दर्ज हुआ। शुरुआती जानकारी के अनुसार केंद्र सिक्किम सीमा के नजदीक ताप्लेजुंग जिले में लेलेप से करीब नौ किलोमीटर दूर था। गहराई को लेकर भी दोनों एजेंसियों के आंकड़े अलग हैं। एनसीएस ने इसे 20 किलोमीटर बताया, जबकि एक अन्य रिपोर्ट में यह 10 किलोमीटर कही गई।
बिहार के समस्तीपुर में सुबह लगभग 7 बजकर 4 मिनट पर धरती हिली। कंपन करीब दो सेकेंड तक रहा। ठंड के कारण ज्यादातर लोग घरों के भीतर थे और कई सालों बाद ऐसा झटका महसूस होने से उन्हें स्थिति समझने में देर लगी। कुछ ने हल्की हलचल को महसूस किया, तो कुछ को पता ही नहीं चला। पश्चिम बंगाल के सिलिगुड़ी में भी झटके दर्ज किए गए। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक भूटान, बांग्लादेश और चीन के कुछ हिस्सों में भी कंपन महसूस हुआ होगा।
अभी तक किसी जनहानि या बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। एनसीएस ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए लोगों से कहा है कि ताजा अपडेट के लिए उसका आधिकारिक प्लेटफॉर्म देखें। असर के पूरे ब्योरे का इंतजार है।
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