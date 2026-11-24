

अमरीकी राष्ट्रीय समुद्री एवं वायुमंडलीय प्रशासन (एनओएए) के अनुसार अल नीनो मजबूत से अत्यधिक मजबूत स्थिति में पहुंच सकता है। इसके 1950 के बाद दर्ज सबसे शक्तिशाली अल नीनो बनने की करीब 60 प्रतिशत संभावना है। विशेषज्ञों ने चेताया है कि ज्यादा बारिश और बर्फबारी से पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं का जोखिम बढ़ सकता है। दूसरी ओर, कुछ इलाकों में बारिश की कमी और शुष्क मौसम के कारण जंगलों और घास के मैदानों में आग लगने का खतरा भी बना रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौसम की इन परिस्थितियों से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग और स्थानीय स्तर पर पूर्व चेतावनी तंत्र मजबूत करना जरूरी है।