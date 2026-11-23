तेजस्वी यादव ने कहा कि ब्लॉक कार्यालयों और थानों से लेकर सरकारी मुख्यालयों तक अपराध, भ्रष्टाचार और अधिकारियों की मनमानी बढ़ गई है। नीतीश कुमार करीब 20 साल से सत्ता में हैं, लेकिन बिहार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में अब भी पीछे है। विश्वविद्यालयों की स्थिति भी ठीक नहीं है। महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के खिलाफ लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। हर दिन लड़कियों से छेड़छाड़ की कोई न कोई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ ही जाती है। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि जनता दल यूनाइटेड अब जनता दल 'डिवाइडेड' बन गई है।