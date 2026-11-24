पिछले महीने 30 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में राज्य कार्यसमिति की बैठक आयोजित हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) इस बैठक में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचे थे। राज्य कार्यसमिति की इस बैठक में गृह मंत्री शाह के साथ उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath), दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) और ब्रजेश पाठक (Brajesh Pathak) के साथ-साथ पार्टी संगठन के अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए थे। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी अपना संगठनात्मक रोडमैप और चुनावी रणनीति तैयार कर रही है और इस बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा हुई थी। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ राज्य नेतृत्व, जिला अध्यक्षों और प्रमुख पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया था। इसमें संगठनात्मक प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई, जमीनी स्तर पर पहुंच की समीक्षा की गई और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए लक्ष्य तय किए गए।



उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सिलसिले में 16 और 17 नवंबर को मथुरा के परखम गांव में दो दिवसीय योजना बैठक आयोजित हुई थी। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम मौर्य और पाठक समेत पार्टी के 54 वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया था। बैठक के दूसरे दिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन (Nitin Nabin) भी शामिल हुए थे।