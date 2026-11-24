दिलजीत के कॉन्सर्ट से 11 स्मार्टफोन्स चोरी किए गए थे। इस मामले में अहमदाबाद के मोटेरा पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर आर.वी. विच्छी ने बताया, "दो दिन पहले 21 नवंबर को यहाँ दिलजीत दोसांझ का एक लाइव कॉन्सर्ट हुआ था। इस दौरान स्मार्टफोन चुराने के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने अपने एक तीसरे साथी के साथ मिलकर भीड़ को निशाना बनाया और लोगों की जेब से उनके मोबाइल फोन चुरा लिए। ये संदिग्ध दिल्ली से ओला कैब के ज़रिए यहाँ आए थे और शहर में ही रुके हुए थे। पकड़े गए दोनों लोग दिल्ली के रहने वाले हैं। दोनों खास तौर पर चोरी करने के लिए ही यहाँ आए थे। इस साजिश में कुल चार लोग थे। उनका प्लान था कि यहाँ से जाने से पहले पूरी रात में ज़्यादा से ज़्यादा फोन चुरा लिए जाएं। हालांकि हमारी टीम को उनकी हरकतों का बीच में ही पता चल गया और हमने उनमें से दो को पकड़ लिया। जब इन दोनों को पकड़ा जा रहा था, तब उनके बाकी दो साथी भागने में कामयाब रहे। अब तक मोबाइल फोन चोरी होने को लेकर पुलिस के पास करीब 70 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं।"