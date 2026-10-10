CJP Protest: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और SIR रद्द करने की मांग, आप नेता बोले- सरकार ने लगाया अघोषित आपातकाल

पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमाने भी चुनाव आयोग और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर ने गरीबों को मतदान का अधिकार दिलाने के लिए बड़ा संघर्ष किया था। चीमा ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव आयोग का इस्तेमाल गरीबों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि यह मामला अब जनता के सामने आ चुका है और CJP पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है।