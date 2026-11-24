कोर्ट ने प्रेस और मीडिया संस्थानों को धारा 16 के दायरे में आने वाली किसी भी जानकारी को प्रकाशित करने से रोक दिया है। सोशल मीडिया पर पहले से मौजूद पोस्ट हटाने की जिम्मेदारी पुलिस के साइबर क्राइम विभाग को सौंपी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया गया है।