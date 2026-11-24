एकनाथ शिंदे। फोटो सोर्स- आईएएनएस
Eknath Shinde: महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना अब उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जमीन तलाश रही है। साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने करीब 35 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रयागराज पहुंचे शिवसेना के राष्ट्रीय सचिव कैप्टन अभिजीत अडसुल ने इसकी जानकारी दी थी। पार्टी का मुख्य चुनावी एजेंडा हिंदुत्व रहेगा। महाराष्ट्र में भाजपा के साथ गठबंधन सरकार चला रही शिवसेना की पहली कोशिश यूपी में भी इसी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की है।
एकनाथ शिंदे के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतारने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे शिवसेना को महाराष्ट्र से बाहर पहचान दिलाने और राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का विस्तार करने की रणनीति है। पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे भी कह चुके हैं कि हर राजनीतिक दल दूसरे राज्यों में अपना विस्तार करना चाहता है और शिवसेना भी चाहती है कि उसके विधायक यूपी विधानसभा पहुंचें। पार्टी अपने पुराने राजनीतिक प्रदर्शन को भी याद कर रही है। राम मंदिर आंदोलन के दौर में अविभाजित शिवसेना के पवन कुमार पांडेय उत्तर प्रदेश की अकबरपुर सीट से विधायक चुने गए थे। हालांकि इसके बाद पार्टी प्रदेश में अपनी मजबूत राजनीतिक जमीन नहीं बना सकी। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अविभाजित शिवसेना ने 37 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे महज 0.03 प्रतिशत वोट मिले और कोई उम्मीदवार नहीं जीत सका।
शिंदे की शिवसेना की पहली पसंद भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना है। महाराष्ट्र में दोनों दल सत्ता में साझेदार हैं और शिवसेना यूपी में भी इसी राजनीतिक समीकरण को आगे बढ़ाना चाहती है। हालांकि उत्तर प्रदेश में भाजपा पहले से ही मजबूत संगठन और व्यापक चुनावी आधार रखती है। ऐसे में करीब 35 सीटों पर दावेदारी सीटों के बंटवारे में नई चुनौती खड़ी कर सकती है। पार्टी की नजर खास तौर पर उन विधानसभा क्षेत्रों पर है, जहां फिलहाल भाजपा के विधायक नहीं हैं। हिंदुत्व को मुख्य मुद्दा बनाकर शिवसेना भाजपा के परंपरागत हिंदू मतदाताओं के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश कर सकती है। इसमें कट्टर हिंदुत्व समर्थक मतदाताओं के साथ स्थानीय स्तर पर भाजपा से नाराज कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को आकर्षित करने की रणनीति भी हो सकती है। दूसरी ओर यदि पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगने की आशंका से गठबंधन के चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में शिवसेना की चुनावी तैयारी का असर महाराष्ट्र की राजनीति पर भी पड़ सकता है। भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन दोनों दलों के बीच सीटों, राजनीतिक वर्चस्व और संगठन के विस्तार को लेकर पहले भी मतभेद सामने आते रहे हैं। ऐसे में यूपी में शिवसेना की करीब 35 सीटों की दावेदारी भाजपा के सामने सहयोगी दल को राजनीतिक जगह देने का सवाल खड़ा कर सकती है। हालांकि दोनों दलों के रिश्तों पर इसका कितना असर पड़ेगा, यह सीटों के बंटवारे और चुनावी रणनीति से तय होगा। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी या नहीं, इसे लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। यदि ठाकरे गुट भी मैदान में उतरता है तो महाराष्ट्र में दो हिस्सों में बंटी शिवसेना की राजनीतिक लड़ाई उत्तर प्रदेश तक पहुंच सकती है। दोनों गुटों के बीच बालासाहेब ठाकरे की राजनीतिक विरासत और हिंदुत्व की विचारधारा पर दावेदारी भी चुनावी मुद्दा बन सकती है।
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