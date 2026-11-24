उत्तर प्रदेश में शिवसेना की चुनावी तैयारी का असर महाराष्ट्र की राजनीति पर भी पड़ सकता है। भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन दोनों दलों के बीच सीटों, राजनीतिक वर्चस्व और संगठन के विस्तार को लेकर पहले भी मतभेद सामने आते रहे हैं। ऐसे में यूपी में शिवसेना की करीब 35 सीटों की दावेदारी भाजपा के सामने सहयोगी दल को राजनीतिक जगह देने का सवाल खड़ा कर सकती है। हालांकि दोनों दलों के रिश्तों पर इसका कितना असर पड़ेगा, यह सीटों के बंटवारे और चुनावी रणनीति से तय होगा। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी या नहीं, इसे लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। यदि ठाकरे गुट भी मैदान में उतरता है तो महाराष्ट्र में दो हिस्सों में बंटी शिवसेना की राजनीतिक लड़ाई उत्तर प्रदेश तक पहुंच सकती है। दोनों गुटों के बीच बालासाहेब ठाकरे की राजनीतिक विरासत और हिंदुत्व की विचारधारा पर दावेदारी भी चुनावी मुद्दा बन सकती है।