सुनवाई के दौरान अनधिकृतर की ओर से कहा गया कि आदेश केवल अनधिकृत लोगों को पहाड़ी पर चढ़ने से रोकने के लिए जारी किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में कोई बाधा नहीं डाली जाएगी। हालांकि, हाईकोर्ट ने एहतियातन यह भी आदेश दिया कि निषेधाज्ञा के आधार पर अवैध रूप से हिरासत में लिए गए लोगों को तुरंत रिहा किया जाए।