कोर्ट के संबंध में इस्तेमाल की गई प्रतीकात्मक तस्वीर। (फाइल फोटो- पत्रिका)
तिरुपरनकुंड्रम कार्तिगई दीपम विवाद पर मद्रास हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि समीक्षा याचिका सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना का बहाना नहीं बन सकती। साथ ही निषेधाज्ञा के आधार पर हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने का भी निर्देश दिया।
मद्रास हाईकोर्ट ने तिरुपरनकुंड्रम कार्तिगई दीपम विवाद में मंगलवार को स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है और समीक्षा याचिका लंबित होना आदेश की अवहेलना का आधार नहीं बन सकता।
जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस एम.डी. सुमति की खंडपीठ ने मदुरै जिला अनधिकृतर सहित संबंधित अधिकारियों को 24 नवंबर को कार्तिगई दीपम के अवसर पर दीप प्रज्वलन की अनुमति देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 144 सभी प्राधिकरणों को सुप्रीम कोर्ट की सहायता और उसके आदेशों के अनुपालन के लिए बाध्य करता है।
अदालत ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन द्वारा जारी निषेधाज्ञा श्रद्धालुओं के मौलिक अधिकारों, विशेषकर संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, में बाधा नहीं बन सकती।
न्यायालय ने अनधिकृतर, पुलिस आयुक्त और मंदिर प्रशासन सहित सभी संबंधित अधिकारियों को शीर्ष अदालत के आदेश को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए।
सुनवाई के दौरान अनधिकृतर की ओर से कहा गया कि आदेश केवल अनधिकृत लोगों को पहाड़ी पर चढ़ने से रोकने के लिए जारी किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में कोई बाधा नहीं डाली जाएगी। हालांकि, हाईकोर्ट ने एहतियातन यह भी आदेश दिया कि निषेधाज्ञा के आधार पर अवैध रूप से हिरासत में लिए गए लोगों को तुरंत रिहा किया जाए।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष एक बार के लिए तिरुपरनकुंड्रम में कार्तिगै दीपम प्रज्वलित करने की अनुमति दी थी, साथ ही सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए थे।
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