मसालों के डिब्बों में जंग लगा था, खाना बनाने में गंदे तेल का इस्तेमाल हो रहा था और शाकाहारी तथा मांसाहारी खाद्य सामग्री को भी एक साथ रखा गया था। इसे देखने के बाद विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों होटलों के किचन को तीन दिनों के लिए सील कर दिया है।