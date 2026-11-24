

दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में गठबंधन की घोषणा के लिए संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल मौजूद रहे। अमित शाह ने अकाली दल की एनडीए में वापसी का स्वागत करते हुए कहा कि दोनों दलों के संबंध पुराने और मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और अकाली दल का रिश्ता अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के समय से चला आ रहा है।