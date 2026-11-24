वहीं जिला कलक्टर की ओर से सत्तारूढ़ टीवीके विधायक सी. अरुल विघ्नेश के खिलाफ कथित आपत्तिजनक संदेश भेजे जाने की शिकायत दर्ज कराने के बाद राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने विधायक की तत्काल गिरफ्तारी और पूछताछ की मांग करते हुए आरोप लगाया कि सरकार उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को कलक्टर को भरोसा दिलाते हुए तत्काल कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। स्टालिन ने कहा कि अगर एक जिला कलक्टर की यह स्थिति है, तो आम महिलाओं की सुरक्षा का अंदाजा लगाया जा सकता है। एआइएडीएमके महासचिव एडपाडी के. पलनीस्वामी ने भी विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी और सीबीआइ जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और उसके मंत्री लंबे समय तक आरोपों से इनकार करते रहे, जबकि महिला अधिकारी अपनी शिकायत पर कायम रहीं।