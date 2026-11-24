पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की प्रक्रिया वर्ष 1999 में शुरू हुई, जब पहली बार ‘पश्चिम बंग’ नाम का प्रस्ताव आया। वर्ष 2011 में ममता बनर्जी सरकार ने फिर से ‘पश्चिम बंग’ नाम बदलने का प्रस्ताव भेजा। वर्ष 2016 में ‘बांग्ला’, ‘बंगाल’ और ‘बांगाल’ नामों के प्रस्ताव रखे गए। वर्ष 2018 में विधानसभा ने तीनों भाषाओं में ‘बांग्ला’ नाम का प्रस्ताव पारित किया, लेकिन वर्ष 2019 में केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं मिलने के कारण यह प्रस्ताव लागू नहीं हो सका। इसके बाद 23 नवंबर 2026 को कैबिनेट ने ‘पश्चिम बंग’ नाम के नए प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब 9 दिसंबर 2026 को विधानसभा में यह प्रस्ताव पेश किया जाएगा।