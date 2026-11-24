जवान की मौत की खबर फैलने के बाद बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच गए। एक युवा जवान की अचानक मौत से परिवार और परिचितों में शोक का माहौल है। पुलिस ने दुर्घटना के संबंध में जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद शहर के साइंस सिटी स्थित विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम के लिए लगाया गया भारी-भरकम बोर्ड एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए जानलेवा साबित हुआ। सोमवार सुबह ड्यूटी के दौरान वहां से गुजर रहे गार्ड पर अचानक बोर्ड गिर पड़ा। सिर में गंभीर चोट लगने से तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उपचार के दौरान मौत हो गई।