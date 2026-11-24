BJP-SAD Alliance: भारतीय जनता पार्टी (BJP) और शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए एक साथ आने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। दिल्ली में इस एलान के लिए आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान जब मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में पूछा गया, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट संकेत दिया कि इस गठबंधन में अकाली दल बड़े भाई की भूमिका निभाएगा और मुख्यमंत्री भी उन्हीं का होगा।