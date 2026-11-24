राज्य सरकार के वकील आर. जॉन सत्यन ने कोर्ट को बताया कि मंगलवार को इस शिकायत के संबंध में FIR दर्ज कर ली गई है। हालांकि, FIR दर्ज होने के बावजूद कोर्ट की यह चिंता बनी रही कि शुरुआती शिकायत के बाद प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की। जस्टिस लक्ष्मीनारायणन ने सवाल किया कि अश्लील संदेशों के मामले में अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई और प्रशासन ने खुद पहल क्यों नहीं की?