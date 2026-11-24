5 अगस्त 2024 को छात्रों के हिंसक आंदोलन के बीच शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गईं थी। ये विरोध प्रदर्शन शुरुआत में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन बाद में एक बड़े आंदोलन में बदल गया, जिसमें हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के इस्तीफे की मांग की गई। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार, इस हिंसा में लगभग 1,400 लोगों की जान गई। उस समय शेख हसीना लगभग 15 वर्षों से सत्ता में थीं और कई बार प्रधानमंत्री रह चुकी थीं।