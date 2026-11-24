Russia Nuclear weapon Satellite: पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने आशंका जताई है कि रूस अगले 60 दिनों के भीतर अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में परमाणु हथियारों से लैस एक सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है। जर्मन मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, इस कथित हथियार को स्पुतनिक-एस कहा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस सैटेलाइट में अंतरिक्ष में मौजूद हजारों GPS, संचार और निगरानी उपग्रहों को बाधित करने या नष्ट करने की क्षमता हो सकती है।