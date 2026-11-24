IRGC की नौसेना ने जहाजों को चेतावनी दी है कि वे होर्मुज जलडमरूमध्य में तय किए गए शिपिंग मार्गों का सख्ती से पालन करें। साथ ही ईरानी अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी अन्य रास्ते का इस्तेमाल करने की कोशिश न करने की भी चेतावनी दी गई है। 12 जुलाई को ईरान ने घोषणा की कि अमेरिका द्वारा फिर से सैन्य हमले शुरू किए जाने के बाद उसने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया है।