Pakistan Proxy Doctrine: पाकिस्तान की सैन्य और खुफिया व्यवस्था पर आतंकवादी संगठनों को कथित तौर पर संरक्षण देने और पड़ोसी देशों के खिलाफ उनका इस्तेमाल करने के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं। एक विस्तृत विश्लेषण में दावा किया गया है कि पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI ने पिछले चार दशकों में आतंकी संगठनों को अपनी रणनीतिक नीति के तहत इस्तेमाल किया। इसमें भारत के खिलाफ गतिविधियों, अफगानिस्तान में प्रभाव बनाए रखने और अमेरिका के साथ बातचीत में दबाव बनाने जैसे उद्देश्यों का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में इस नीति को 'प्रॉक्सी डॉक्ट्रिन' यानी दूसरे संगठनों के जरिए अपने रणनीतिक हित साधने की नीति बताया गया है। इसमें तालिबान, हक्कानी नेटवर्क, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों के साथ पाकिस्तान के कथित संबंधों का उल्लेख किया गया है।