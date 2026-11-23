यूक्रेन ने लीबिया के तट के पास रूसी नौसेना के युद्धपोत को निशाना बनाकर डुबोने का दावा किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने सोमवार को इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यूक्रेनी सेना ने अपने देश में निर्मित सात नौसैनिक ड्रोन की मदद से रूसी युद्धपोत मर्करी को समुद्र में डुबो दिया। इसके साथ ही रूस के एक मालवाहक जहाज पर भी हमला किया गया। जेलेंस्की ने इस सैन्य अभियान का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जारी किया है। जेलेंस्की ने इस कार्रवाई को रूस की आक्रामकता का जवाब बताते हुए यूक्रेन की सुरक्षा सेवा (SBU) और रक्षा बलों के जवानों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान निर्धारित सभी लक्ष्यों को हासिल कर लिया गया है।