अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और NVIDIA के पूर्व सीईओ जेन्सेन हुआंग (फोटो -IANS)
Jensen Huang reinstatement: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रमुख चिप निर्माता कंपनी NVIDIA के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेन्सेन हुआंग की दोबारा नियुक्ति का समर्थन किया है। ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि एनवीडिया का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआंग को वापस कंपनी में ले आएगा, क्योंकि यह फैसला चिप निर्माता कंपनी और अमेरिका, दोनों के हित में होगा। दरअसल, कुछ ही दिनों पहले कथित चीनी जासूस एलिस हुआंग सहित कई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के सामने आने के बाद जेन्सेन हुआंग ने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया था।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा, "मुझे उम्मीद है कि NVIDIA बोर्ड जेन्सेन हुआंग को वापस काम पर रख लेगा। यह कंपनी और अमेरिका, दोनों के लिए सबसे अच्छा कदम होगा।"
इससे पहले भी ट्रंप ने हुआंग को दूसरा मौका देने की वकालत करते हुए कहा था कि अमेरिका को अपने प्रतिभाशाली लोगों की रक्षा करनी चाहिए और जेन्सेन हुआंग भी उनमें से एक हैं। ट्रंप ने सुझाव दिया कि हुआंग को ईमानदारी से माफी मांगनी चाहिए और अपने पद पर वापस लौट आना चाहिए।
ट्रंप ने कहा था, "मैं चाहूंगा कि जेन्सेन को दूसरा मौका मिले। हमारा देश दूसरा मौका देने में विश्वास रखता है। मुझे लगता है कि अगर कंपनी समझदार है, तो वह इस प्रतिभाशाली व्यक्ति को वापस लेगी, उनकी माफी स्वीकार करेगी और उन्हें फिर से काम पर लौटने देगी।" हालांकि, NVIDIA बोर्ड ने इस सुझाव को नहीं माना है। रॉयटर्स और द वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, बोर्ड फिलहाल हुआंग को फिर से CEO बनाने पर विचार नहीं कर रहा है।
हुआंग के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर कई खबरें सामने आई थीं। इनमें एक चीनी नागरिक एलिस हुआंग के साथ उनका रिश्ता भी शामिल था, जिस पर चीन के लिए जासूसी करने का संदेह है। हालांकि, अभी तक यह साबित नहीं हुआ है कि एलिस हुआंग वास्तव में एक चीनी जासूस हैं या नहीं। फिलहाल अमेरिकी अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं।
इस मामले के सामने आने के बाद जेन्सेन हुआंग ने NVIDIA के कर्मचारियों को भेजे एक संदेश में अपनी पत्नी के प्रति बेवफाई की बात स्वीकार की और माफी मांगी थी। इसके बाद 11 नवंबर को हुआंग ने NVIDIA के CEO पद से इस्तीफा दे दिया। कंपनी के बोर्ड ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और CFO कोलेट क्रेस्स को अंतरिम CEO नियुक्त किया।
द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, जेन्सेन हुआंग के साथ अफेयर के दौरान कथित चीनी जासूस ऐलिस हुआंग चीन की शीर्ष खुफिया एजेंसी के अधिकारी के संपर्क में थीं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों की जानकारी रखने वाले कई सूत्रों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐलिस हुआंग 2025 के वसंत से लेकर इस साल के पतझड़ तक चीन के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के संपर्क में बनी रहीं।
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