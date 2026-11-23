Strait of Hormuz attacks: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और उसके आसपास समुद्री जहाजों पर हमलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। समुद्री आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में जहाजों पर हमलों की संख्या 30 से अधिक हो गई, जबकि नवंबर में अब तक कम से कम 22 हमले दर्ज किए जा चुके हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका को ईरान के साथ किसी समझौते की आवश्यकता नहीं है और यदि आवश्यक हुआ तो वह और अधिक सैन्य हमले करने में संकोच नहीं करेंगे।