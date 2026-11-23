जिस नर सांप की सड़क पर मौत हुई, उसका नाम गोर्डो था। उसे रैटलस्नेक की संख्या बढ़ाने के एक खास अभियान के तहत चिड़ियाघर में बड़ा करके जंगल में छोड़ा गया था। खास बात यह थी कि गोर्डो की जड़ें उसी जमीन से जुड़ी थी। उसके पुरखों का नाता करीब 25 साल पहले लासाल में बचाए गए सांपों से था। सितंबर 2025 में मैटचेट रोड पर उसका शव मिला। जांच में सामने आया कि सड़क पार करते वक्त कोई वाहन उससे टकरा गया था। उसके शरीर में लगे छोटे ट्रांसमीटर की मदद से टीम ने पहचान की कि वह गोर्डो ही है, क्योंकि इसी डिवाइस से जंगल में उसकी हरकत पर नजर रखी जा रही थी। इलाके के हालात पहले से नाजुक हैं। ओजिबवे प्रेयरी रेप्टाइल रिकवरी प्रोग्राम संभालने वाले जीवविज्ञानी जोनाथन चोकेट ने सीबीसी न्यूज को बताया कि विंडसर-एसेक्स में इस प्रजाति के सांप 10 से भी कम हो सकते हैं। ऐसे में गोर्डो का जाना वाकई चिंता बढ़ाने वाला था।