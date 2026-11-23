यमन के होदेइदा में टेलीकम्युनिकेशन बिल्डिंग पर भीषण हवाई हमला (वीडियो ग्रैब)
Yemen Hodeidah airstrike: पश्चिमी यमन के लाल सागर तट पर स्थित बंदरगाह शहर होदेइदाह में सरकारी टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन की एक इमारत पर भीषण हवाई हमला हुआ है। हूती समर्थित मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस हमले में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई है और 18 अन्य घायल हुए हैं।
हूती मीडिया ने इस हमले के लिए सऊदी वायु सेना को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं और मलबे से कई शव पहले ही निकाले जा चुके हैं। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब यमन में हूती विद्रोहियों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार का समर्थन करने वाले बलों के बीच संघर्ष एक बार फिर तेज हो गया है।
हूती समर्थित मीडिया के अनुसार, हवाई हमले में होदेइदाह स्थित पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन से जुड़ी एक इमारत को ड्रोन से निशाना बनाया गया। घटनास्थल से मलबे के बीच राहत और बचाव कार्य की तस्वीरें सामने आई हैं। मलबे से कई लोगों के निकाले जाने की भी खबर है।
लाल सागर के तट पर बसा होदेइदाह शहर यमन में संघर्ष का एक मुख्य केंद्र बना हुआ है और अक्सर सैन्य अभियानों का निशाना बनता रहता है। यहां का बंदरगाह और आसपास का बुनियादी ढांचा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह यमन में व्यावसायिक सामान और मानवीय सहायता पहुंचाने का मुख्य प्रवेश द्वार है।
यह ताजा हमला यमन में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच हुआ है। इससे पहले, 20 नवंबर को सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा था कि उसने होदेइदाह बंदरगाह के कुछ ठिकानों पर हमले किए हैं। गठबंधन का आरोप था कि इन जगहों का इस्तेमाल हथियारों की तस्करी और मिसाइलों को लाने-ले जाने के लिए किया जा रहा था।
होदेइदाह में नए हमले की खबर ऐसे समय में आई है जब हूती विद्रोहियों और यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार का समर्थन करने वाली सेनाओं के बीच संघर्ष तेज हो रहा है। इस टकराव का असर क्षेत्रीय तनाव पर भी पड़ रहा है, जिसमें सऊदी अरब एक अहम भूमिका निभाता है।
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