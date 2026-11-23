हूती मीडिया ने इस हमले के लिए सऊदी वायु सेना को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं और मलबे से कई शव पहले ही निकाले जा चुके हैं। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब यमन में हूती विद्रोहियों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार का समर्थन करने वाले बलों के बीच संघर्ष एक बार फिर तेज हो गया है।