माना जा रहा है कि ऐसी व्यवस्था से नेतन्याहू को भ्रष्टाचार के आरोपों से राजनीतिक सुरक्षा बनाए रखने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, इससे उन्हें 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के हमले से पहले हुई सुरक्षा चूक की स्वतंत्र जांच की मांग को टालने में भी मदद मिल सकती है। हालांकि, आइजनकोट इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं दिखते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वे नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल नहीं होंगे। इसे देखते हुए दोनों पक्षों के बीच सत्ता-साझाकरण समझौते की राह आसान नहीं लगती।